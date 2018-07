De bijzondere carrièremove van de blinde Vlaamse zangeres die schitterde tijdens Eurosong

Op een zondagavond in 2002 veroverde Severine Doré (40) alle Vlaamse harten. De mooie, bijna blinde jonge vrouw maakte een prima beurt in Eurosong, de liedjeswedstrijd die zou bepalen wie naar het Eurovisiesongfestival mocht. Severine niet maar kreeg wel een platencontract. Vandaag zingt ze nog steeds, werkt ze bij een aluminiumbedrijf en heeft ze een andere opmerkelijke carrièrezet gemaakt.

Het was even zoeken naar een geschikt moment om Severine te bellen, want het is druk. “Zeker deze week. Ik word net veertig. Dus: groot feest met zeventig man en een optreden van Willy Sommers, die stond ...