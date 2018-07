Roman in stripvorm maakt voor het eerst kans om belangrijkste literatuurprijs van Engeland te winnen

Voor het eerst in zijn bijna vijftigjarige geschiedenis is een ‘graphic novel’, een roman in stripvorm, opgenomen in de longlist voor de Man Booker, de belangrijkste, en met het hoogste prijzengeld gedoteerde, Engelstalige literatuurprijs.

De primeur is weggelegd voor ‘Sabrina’ van de Amerikaanse stripauteur Nick Drnaso, een verhaal over de verdwijning van een jonge vrouw. Dat verhaal gebruikt de uit Chicago afkomstige tekenaar om een dystopie (het tegengestelde van een utopie) te schilderen, waarin de complexe grenzen van het huidige ‘fake news’ worden afgetast. Van Drnaso zijn nog geen titels in het Nederlands vertaald.

In totaal, bevat de longlist dertien titels, door een vakjury geplukt uit een aanbod van 171, het hoogste ooit. De nationaliteit van de auteur speelt geen rol om opgenomen te worden: hij/zij moet wel in het Engels schrijven en zijn/haar boek moet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland zijn gepubliceerd. Dat is de theorie. In de praktijk blijft het aanbod beperkt tot de Angelsaksische kernlanden. Dit jaar komt dat neer op zes schrijvers uit het VK, drie uit de VS, twee uit Ierland en twee uit Canada. Niet-Engelstalige schrijvers moeten telkens hun hoop stellen op de Man Booker International. Die ging eind mei voor het eerst naar Polen, voor ‘Flights’ van schrijfster Olga Tokarczuk in een vertaling van de Amerikaanse Jennifer Croft.

Gendergelijkheid

De bekendste naam op de longlist is die van Michael Ondaatje, genomineerd voor zijn jongste roman ‘Warlight’, die zich afspeelt in 1945, in de nasleep van de Duitse Blitz op Londen. Hij is ook, met het verfilmde ‘The English Patient’, de enige ex-winnaar in het rijtje. Die roman werd onlangs nog uitgeroepen tot de beste Man Booker-winnaar ooit en aldus bekroond met de Golden Man Booker-prijs. Andere oud-winnaars als Julian Barnes en Pat Barker haalden dit jaar zelfs de longlist niet. De dertien verkozen auteurs zijn mooi gendergelijk verdeeld: zeven mannen, zes vrouwen.

Behalve Drnaso en Ondaatje zijn in de longlist opgenomen: misdaadschrijfster Belinda Bauer (de thriller ‘Snap’), Anna Burns (‘Milkman’), Esi Edugyan (‘Washington Black’), Guy Gunaratne (‘In our Mad And Furious City’), Daisy Johnson (‘Everything Under’), Rachel Kushner (‘The Mars Room’), Sophie Mackintosh (‘The Water Cure’), Richard Powers (‘The Overstory’), dichter Robin Robertson (met zijn prozadebuut ‘The Long Take’), Sally Rooney (‘Normal People’) en Donal Ryan (‘From A Low And Quiet Sea’).

Grote namen

Op 20 september wordt de lijst herleid tot zes. Elke auteur die de shortlist haalt, is al verzekerd van een ruggensteuntje van 2.500 pond. Van die zes wordt tijdens een galadiner op 16 oktober in de Londense Guildhall de winnaar bekendgemaakt. De laureaat (m/v) mag een cheque van 50.000 pond in ontvangst nemen en rekenen op internationale belangstelling.

Op de lijst van Booker-winnaars prijken grote namen als Iris Murdoch, Salman Rushdie, Ian McEwan en Hilary Mantet. Vorig jaar ging de hoofdprijs naar de Amerikaanse schrijver van kortverhalen George Saunders voor diens bizarre debuutroman ‘Lincoln in the Bardo’, in het Nederlands vertaald als ‘Lincoln in de bardo’. “Bardo” is een term uit het Tibetaanse boeddhisme en betekent zoiets als “tussenstaat”.