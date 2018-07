Juventus gaat fortuin verdienen aan Ronaldo, medische testen CR7 leveren onwaarschijnlijke resultaten op

Nog een week en dan sluit Cristiano Ronaldo officieel aan bij Juventus. De Portugees geniet momenteel nog van een welverdiende vakantie, maar op 30 juli begint hij opnieuw met trainen. Iets waar hij geweldig van geniet, zo blijkt uit de resultaten van zijn medische testen in Turijn. Waar ze dan weer uitkijken naar de volgende begroting.

Eerst het financiële. De consultants van KPMG hebben namelijk een studie geproduceerd met de titel ‘Van Madrid naar Turijn: de Ronaldo-economie’. Daarin wordt tot in detail uit de doeken gedaan hoe de financiële operatie van de transfer van CR7 van Real Madrid naar Juventus (voor 112 miljoen euro) in elkaar zit en de conclusie zullen ze in het noorden van Italië graag lezen.

Volgens KPMG zal de Oude Dame liefst 85 miljoen euro per jaar verdienen aan Ronaldo. Omgerekend: 340 miljoen euro over de looptijd van diens contract (vier jaar). Inkomsten uit wedstrijddagen zullen variëren tussen 55 en 70 miljoen euro, afhankelijk van de prestaties. TV-inkomsten zullen dan weer neerkomen op een bedrag tussen 190 en 255 miljoen euro. Al zal de grootste stijging komen in de commerciële inkomsten. Die zouden binnen twee tot drie jaar stijgen tot 195-220 miljoen euro. Daarmee zou Juventus “het gat met de Europese top overbruggen”.

“Naast de directe economische impact zal Cristiano Ronaldo ook zonder twijfel een enorme impact hebben op het merk en sociale media van Juventus. Zeker door zijn zichtbaarheid in Azië, Zuid-Amerika en de VS”, klinkt het. Ook al waarschuwt KPMG ook voor de zware investering die Juve doet. “Veel hangt af van hoe het team presteert en de kennis van het clubmanagement.”

Foto: AP

Ronaldo is geen 33 maar 20

De Portugese superster legde al een tijdje geleden zijn medische testen af in Turijn en daarvan zijn nu de resultaten uitgelekt. En ze zijn indrukwekkend. De 33-jarige Ronaldo heeft amper zeven procent lichaamsvet, drie procent minder dan de gemiddelde voetballer. Zijn spiermassa bedraagt vijftig procent, vier procent hoger dan het gemiddelde. En zijn topsnelheid is 33,98 kilometer per uur.

De conclusie is dat Ronaldo de fysische capaciteit van een voetballer van 20 jaar. Jawel, dertien jaar minder dus dan zijn werkelijke leeftijd...