Code oranje in heel Vlaanderen: “De situatie is heel ernstig”

Code oranje is in heel Vlaanderen van kracht. Dat heeft de droogtecommissie dinsdagnamiddag beslist, meldt VTM Nieuws, waardoor de gouverneurs van alle provincies nu een reeks van aanbevelingen voorgeschoteld krijgen. Het sproeiverbod is er daar één van.

“We hebben de situatie besproken en ze is heel ernstig”, aldus de droogtecommissie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bij VTM Nieuws. ”De komende veertien dagen gaat het amper regenen. We hebben dan ook verschillende voorstellen besproken die we nu voorleggen aan de provinciegouverneurs.”

De gouverneurs krijgen nu wat tijd om de adviezen van de commissie te bekijken. Een van de adviezen is een algemeen sproeiverbod, dat niet alleen geldt voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Niemand mag binnenkort nog zijn gazon besproeien of zijn auto wassen. En dat in alle Vlaamse provincies.

