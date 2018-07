Vergiftigde Brit dacht dat hij vriendin flesje parfum gaf

De Britse Charlie Rowley, die drie weken in het ziekenhuis was opgenomen nadat hij was vergiftigd met novitsjok, heeft in een interview gezegd dat hij het flesje met vergif aan zijn vriendin gaf. Hij had het flesje gevonden en dacht dat er parfum inzat.

“Ik herinner me dat ik een flesje parfum had gevonden dat ik opraapte en aan Dawn gaf”, vertelt hij in een interview met The Sun.

Dawn Sturgess, een 44-jarige moeder van drie kinderen, stierf op 8 juli aan de gevolgen van een vergiftiging met het zenuwgas. “Ik voel me erg verdrietig over wat er met haar is gebeurd, het is vreselijk en traumatiserend. Ik werd nog behandeld toen ze me vertelden over haar dood. Ik denk niet dat ik hier ooit over zal geraken”, aldus de 45-jarige Charlie.

Onderzoekers proberen nog te achterhalen of het gif dat Dawn Sturgess doodde hetzelfde gif was waarmee de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia in maart werden vergiftigd in Salisbury. In het interview haalt Charlie Rowley uit naar de Russische agenten die volgens hem het gif achterlieten. “Het was voor iemand bedoeld, het was verkeerd om het op de grond te laten slingeren waar eender wie het kon oprapen.”

Vermoedelijk vond Charlie het zenuwgas in een park in Salisbury.