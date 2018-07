Buurt neemt drastische maatregelen tegen hangjongeren: bankje vol glas geplakt

De buurtbewoners van de Amsterdamse Hasebroekstraat zijn de hangjongeren in hun wijken grondig beu. Om de overlast tegen te gaan hebben ze een drastische maatregel ondernomen: de bank waar de jeugd zo graag op “hangt” hebben ze volgeplakt met glasscherven. Dat laat de wijkagent weten via Twitter.

Lawaai tot in de vroege uurtjes, peuken overal, jongeren met messen en aanstekers: in Amsterdam hebben buurtbewoners er genoeg van. De frustraties zijn geëscaleerd en de buurtbewoners hebben een pijnlijke oplossing bedacht voor hun probleem. Wie nog rondhangt op de bankjes in hun buurt, zal bloeden.

Voor de onschuldige voorbijganger ligt er nog een briefje op de banken. “Pas op: gevaarlijk! Glas op banken.” Maar wie niet oplet, krijgt nu pijnlijke glasscherven in zijn achterste. Voorlopig is er gelukkig nog niemand gewond geraakt.

Die “oplossing” tegen de overlast is volgens de wijkagent te gevaarlijk. Politieman Harold Van Dam keurt de actie af ten stelligste af en vraagt om niet tot geweld over te gaan. “Overlast van jeugd? Bel ons!” klinkt het.