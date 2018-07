Duitsland kampt met tekort aan bierflesjes

Door de aanhoudende hitte grijpen Duitsers vaker naar een frisse pint. Het bezorgt de brouwers kopzorgen, want hun recyclageproces kan niet volgen. Er dreigt daardoor een tekort aan kratten en flesjes.

Het is niet abnormaal dat de Duitsers meer bier drinken in de zomer, maar met de ongebruikelijk vroege en aanhoudende hitte hadden de brouwers geen rekening gehouden. De Duitse brouwersvereniging spreekt van een “bijzonder uitgesproken” tekort aan bierflesjes en kratten.

Duitsers hebben de gewoonte om hun lege drankflessen terug te brengen naar het verkooppunt. Nu maant de sector de consumenten aan om hun leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen, bijvoorbeeld voor ze op vakantie vertrekken. Brouwerij Fiege uit Bochum lanceerde zo’n oproep via Facebook.

Als augustus en september niet in het water vallen, wordt 2018 overigens een goed jaar voor de brouwers. Vorig jaar dronk de gemiddelde Duitser 101 liter bier. In de jaren tachtig was dat nog 140 liter.