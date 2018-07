Met Nainggolan als voorbeeld: coach Inter heeft een plan met die andere Belg van de Nerazzurri

Emmers in actie voor Inter. Foto: AFP

Bij Inter willen ze dit jaar eindelijk nog eens meedoen voor de scudetto, de titel in de Serie A. Daarvoor haalden ze deze zomer onder andere Radja Nainggolan in huis. In Milaan loopt echter nog een Belg rond en die maakt indruk tijdens de voorbereiding.

Xian Emmers werd van bij de start van de trainingen gepromoveerd van de Primavera (beloften) naar het A-team van de Nerazzurri. Coach Luciano Spalletti gebruikte onze landgenoot meteen in de eerste oefenwedstrijden om hem “in moeilijkheden te brengen”. Emmers kan uit de voeten als rechtse verdediger in een driemansdefensie, maar ook als defensieve én offensieve middenvelder. Een talent dat Spalletti niet verraste aangezien hij Emmers vorig seizoen al nauwgezet in de gaten hield.

Het idee leeft dat Emmers dit seizoen wel eens meer dan een belofte kan worden voor Inter. Spalletti vroeg dan ook expliciet aan het management om de Belg niet te verkopen. Daarbij wordt Radja Nainggolan als voorbeeld aangehaald, samen met Simone Perrotta. Twee defensieve middenvelders die onder Spalletti omgevormd werden tot offensieve spelmakers.

FORZA INTER! Een bericht gedeeld door Xian Emmers (@xianemmers) op 22 Jul 2018 om 12:37 (PDT)

“Project”

“Emmers heeft dezelfde technische kwaliteiten en hetzelfde spelinzicht dan Nainggolan en Perrotta”, lezen we op de populaire Inter-blog FC Inter 1908. “Spalletti kan wel eens hetzelfde project opzetten om de Inter-fans eindelijk een succesvolle speler uit de eigen jeugd te geven. Emmers is ook graag bij Inter, bewijs daarvan zijn de numerieke Instagram-berichten van de speler. De fans waarderen hem en applaudisseren voor hem tijdens oefenwedstrijden.”

“De club en coach hebben vertrouwen in hem”, klinkt het. “Hij is altijd de eerste belofte die het veld mag betreden tijdens deze voorbereiding. Zijn harde werk op training en goede wedstrijden kunnen de toekomst van Emmers wel eens drastisch veranderen. Hij zou eerst worden uitgeleend om ervaring op te doen, maar nu bestaat de kans dat hij gewoon in Milaan blijft bij Inter.”