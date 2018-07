Oppositiepartij Les Républicains dient motie van wantrouwen in tegen Franse regering

De parlementsleden van de centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains (LR) hebben dinsdag aangekondigd dat ze een motie van wantrouwen gaan indienen tegen de Franse regering, naar aanleiding van de zaak-Benalla. “Wij dienen een motie van wantrouwen in, wij willen dat de regering uitleg verschaft over de zaak van Alexandre Benalla”, verklaarde LR-fractieleider Christian Jacob.

Benalla is een voormalige veiligheidsmedewerker van president Emmanuel Macron. Hij werd vrijdag de laan uitgestuurd nadat bekendraakte dat hij als “observator” bij een betoging een manifestant hardhandig had aangepakt. Zondag werden Benalla en medewerker Vincent Crase van de presidentiële partij La République en marche door het parket van Parijs in verdenking gesteld van “geweldpleging in groep”.

Handtekeningen

“De regering heeft gefaald door geen gehoor te geven aan de herhaalde verzoeken om zich over deze zaak uit te spreken, en ze kan geen medewerkers hebben die niet onder het gezag van de regering handelen”, benadrukte Jacob.

Om ingediend te kunnen worden, moeten 58 van de 577 volksvertegenwoordigers hun handtekening zetten onder de motie. De LR-fractie bestaat uit 103 leden, maar Jacob nodigde ook andere parlementsleden uit ze te ondertekenen.

Jacob zei er meteen bij dat de motie “de regering niet zal doen vallen”, aangezien Macrons partij La République en marche! samen met MoDem over een ruime meerderheid beschikken in de Nationale Vergadering.

De motie zal in de komende dagen officieel ingediend worden, volgens een bron dichtbij de LR-fractie.

Crisis

De affaire stortte de Franse regering in haar zwaarste crisis tot dusver. Nadat het stilzwijgen van Macron over de affaire tot steeds meer kritiek leidde, verzekerde zijn entourage zondag dat de president “geen straffeloosheid” zal dulden en dat hij een reorganisatie zal doorvoeren om het goede functioneren van zijn diensten te verzekeren.