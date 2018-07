Medeoprichtster van Femen dood aangetroffen in Parijs

Oksana Shachko, medeoprichter en ex-lid van de feministische protestbeweging Femen, is op 31-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar appartement in Parijs. Dat is meegedeeld door Inna Shevchenko, die aan het hoofd staat van de organisatie. “Oksana werd maandag aangetroffen in haar appartement. Ze heeft zichzelf om het leven gebracht”, klinkt het.

Het overlijden wordt ook meegedeeld door Anna Hutsol, die net als Shachko in 2008 in Kiev mee aan de wieg stond van de topless protesterende feministische organisatie. “De moedige Oksana Shachko heeft ons verlaten. We zijn in rouw, samen met haar naasten en haar familie”, zo schrijft Hutsol op Facebook. “Volgens haar vrienden heeft ze een zelfmoordbrief achtergelaten.”

De Oekraïense Shachko verbleef sinds 2013 in ballingschap in Parijs. Ze had de feministische organisatie de rug toegekeerd om zich volop op de schilderkunst te storten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.