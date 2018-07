Na de flater van Tommelein: wat blijft er nog over van het Grote Akkoord van de Vlaamse regering?

Behoorlijk gênant was het, hoe minister Bart Tommelein drie dagen na de aankondiging van een verbod op nieuwe stookolieketels in 2021 moest zeggen dat het toch niet echt een verbod was. En daarmee ligt ineens een van de opmerkelijkste beslissingen van het Grote Akkoord van de Vlaamse regering aan diggelen. Rest de vraag: wat blijft er eigenlijk nog over? Professor Milieurecht Kurt Deketelaere wikt, weegt en quoteert: “Een voldoende voor intenties, een onvoldoende voor realisatie.”

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD), die maandagavond moest melden dat hij eigenlijk niet bevoegd is om stookolieketels de verbieden. In het akkoord stond het altijd wel juist, maar in de ...