Muggen niet meer welkom in Briollay: Franse gemeente vaardigt inreisverbod uit

Muggen zijn voortaan niet meer welkom in Briollay. Dat heeft de burgemeester van het ruim 3.000 zielen tellende dorp in de westelijke Franse regio Maine-et-Loire gedecreteerd, zo meldt France Info. Overtreders zullen tegen de muur geplakt worden. Met zijn zero tolerance-verbod probeert burgemeester André Marchand zijn dorpsgenoten op eerder humoristische wijze diets te maken dat hij eigenlijk weinig tegen de muggenmigratie kan doen.