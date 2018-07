Kinshasa kondigt einde van ebola-epidemie aan

De Congolese regering heeft dinsdag het einde aangekondigd van de ebola-epidemie die sinds haar start op 8 mei het leven kostte aan 33 mensen.

“Na een observatieperiode van 42 dagen, zonder enig nieuw bevestigd geval, en in overeenstemming met de internationale gezondheidswetgeving, kondig ik vandaag, 24 juli 2018, het einde aan van de epidemie van de virusziekte ebola in de Evenaarsprovincie, in de Democratische Republiek Congo”, klinkt het in een mededeling van de Congolese minister van Volksgezondheid Oly Ilunga.