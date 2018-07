Vlamingen vluchten voor bosbranden in Griekenland: “Een vuurzee, overal rook. We konden met moeite ademen”

Voor een Oost-Vlaams koppel is een weekje vakantie in Griekenland uitgedraaid op een noodgedwongen evacuatie en zes lange, bange uren wachten op hulp. Maandagavond moesten ze in allerijl de benen nemen toen de hevige bosbranden rond de hoofdstad hun hotel bereikten.

Het moest een zalig weekje ontspannen worden voor Jeannico Verbeke en Shirley Van den Berghe. Het koppel was vrijdagavond aangekomen in hotel Ramada Attica Riviera in het Griekse Mati, maar maandagavond kwam er een abrupt einde aan hun vakantie. “We hadden er een daguitstap naar Athena op zitten”, vertelt Jeannico aan de redactie van Het Nieuwsblad. “Rond 17 uur waren we terug in Mati en besloten we met een ander koppel dat we hadden leren kennen nog iets te gaan drinken, in een bar vlakbij ons hotel.”

Hoewel het hevig begon te waaien, maakte niemand van het gezelschap zich op dat moment zorgen. “Er vloog vuil door de lucht en boven ons cirkelden helikopters, maar op dat moment dachten we gek genoeg nog ‘Hé, leuk om dat eens mee te maken’ - lekker de toerist uithangen. We hadden op de Akropolis een rookpluim waargenomen, dus we gingen ervan uit dat de blushelikopters daarnaar op weg waren. We wisten niet dat het vuur zo dichtbij was.”

Paniek

Toen de eerste inwoners aan kwamen fietsen, huilend en met hun telefoon in de hand, beseften Jeannico en Shirley dat er meer aan de hand was. “Er heerste plots paniek. De barman riep ons dat het vuur groot was, en vlakbij. We moesten onmiddellijk naar ons hotel vertrekken en daar verdere instructies afwachten.”

“Terwijl we ons naar het hotel haastten, zagen we rechts van ons een vuurzee. De rook was overal, we konden met moeite ademen. Eenmaal in het hotel probeerde het personeel ons nog gerust te stellen, maar even later kwam de rook binnen en ging het alarm af. Naast het zwembad stond een palmboom in lichterlaaie. Toen riepen ze dat we naar beneden moesten lopen, in de richting van het strand.”

Jeannico en Shirley liepen naar de zee, waar ze op één van de rotsen op hulp wachtten. “Daar hebben we onze ouders gebeld. Op zo’n moment weet je nooit hoe het gaat aflopen. Daarna hebben we contact opgenomen met de noodlijn van onze reisoperator Tui. Daar wisten ze nog van niets. Ze zouden ons op de hoogte houden en om de tien minuten terugbellen voor updates. Dat hebben ze ook gedaan.”

Wachten op hulp

Samen met andere hotelgasten en inwoners bleven Jeannico en Shirley bang wachten op hulp. “We maakten onze T-shirts nat om door te ademen. Langs ons liepen locals met brandwonden. Anderen hadden hun huis in vlammen zien opgaan. Toch bleef iedereen erg behulpzaam. Mensen brachten ons water en handdoeken en we verbroederden met de andere Vlaamse reizigers.”

Na een zestal uur was de situatie veilig genoeg om terug naar het hotel gaan, om vervolgens in te schepen op een boot die hen naar Rafina voer. Van daar bracht een bus hen naar Athene, waar ze nu in een ander hotel bekomen van de schrik. “Het moet gezegd: Tui heeft ons ontzettend goed bijgestaan tijdens de evacuatie. Ook toen we hier rond 3 uur ’s nachts aankwamen, kregen we een warm welkom en stond er eten voor ons klaar.”

Jeannico en Shirley hadden gepland tot vrijdag in Griekenland te blijven, maar nemen vanavond al het vliegtuig terug naar huis. “Dit is niet meteen het reisje dat we voor ogen hadden toen we vrijdag in Brussel vertrokken. Maar al bij al zijn we zo blij dat we ongedeerd zijn. Dit had veel erger kunnen aflopen.”