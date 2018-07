Volgens de FIFA zijn twee Belgen bij de beste tien voetballers van deze planeet

Brussel - Eden Hazard en Kevin De Bruyne maken kans om door Wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen te worden tot Speler van het Jaar. Beide Rode Duivels behoren dinsdag tot de tien genomineerden om de titel in de wacht te slepen.

De Bruyne vormde een heel seizoen de draaischijf van Manchester City, dat met ruime overmacht de Premier League-titel veroverde. Hazard was in een vrij tegenvallend seizoen bij Chelsea een van de lichtpunten, en toonde vooral op het WK in Rusland wat hij in zijn mars heeft. De Belgische captain dartelde als nooit tevoren en eindigde in de verkiezing van Speler van het Toernooi op de tweede plek achter de Kroaat Luka Modric. Ook De Bruyne had zijn rol op het historische WK van de Belgen, als was het dan op een minder opvallende manier.

De acht andere genomineerden zijn Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Antoine Griezmann (Fra/Atlético Madrid), Harry Kane (Eng/Tottenham Hotspur), Kylian Mbappe (Fra/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Luka Modric (Kro/Real Madrid), Mohamed Salah (Egy/Liverpool) en Raphael Varane (Fra/Real Madrid).

De kandidaten zijn geselecteerd door een panel van FIFA-legenden, bij wie Fabio Capello, Didier Drogba, Kaka, Lothar Matthäus, Alessandro Nesta en Ronaldo (de Braziliaan). Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018.

De winnaar wordt gekozen door het publiek (dat online kan stemmen), journalisten en de aanvoerders en coaches van de nationale ploegen. Op 10 augustus wordt de voting afgesloten. Aansluitend maakt de FIFA drie supergenomineerden per categorie (mannelijke en vrouwelijke coach, beste speler en speelster) bekend. De laureaten worden onderscheiden tijdens een gala-avond op 24 september in Londen.

Vorig jaar werd Cristiano Ronaldo uitgeroepen tot beste speler. De FIFA maakte eerder op de dag ook bekend dat bondscoach Roberto Martinez een nominatie voor Coach van het Jaar op zak heeft.