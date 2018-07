10 kilometer file, Vierarmentunnel afgesloten: “Blijf er weg”

De Vierarmentunnel op de binnenring ter hoogte van Tervuren is volledig afgesloten voor het verkeer. Om 16.30 uur staat er al minstens tien kilometer file. “Het verkeer gaat voor geen meter vooruit, we vragen iedereen uitdrukkelijk om de omgeving te vermijden”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Ondertussen wordt er water uitgedeeld aan de wachtende autobestuurders.

In de Vierarmentunnel op de Brusselse binnenring heeft een vrachtwagen die twee tractors vervoerde, het plafond geraakt. Enkele brokstukken kwamen naar beneden en de tunnel werd om veiligheidsredenen afgesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer meet momenteel de schade op en de wachttijden lopen op tot ruim anderhalf uur. “Omdat het zo warm is, wordt er volop water uitgedeeld”, zegt Bruyninckx. “We vragen bestuurders uitdrukkelijk om de omgeving te vermijden. Het verkeer op de binnenring kan niet door de tunnel en moet bovengronds rijden. De lokale politie probeert het verkeer in goede banen te leiden, maar het gaat tergend traag vooruit. Momenteel weten we nog niet hoelang de tunnel gesloten zal blijven. ”

Van noord naar zuid rijdt u beter via de buitenring.