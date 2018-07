Honderd vluchtelingen en asielzoekers werkten mee aan Gentse Feesten: “Goed om Nederlands te oefenen”

Gent - Honderd vluchtelingen en asielzoekers zijn tijdens de Gentse Feesten ingezet als vrijwilligers aan de bars, bij de opbouw of aan het onthaal. Het werk van Refu Interim, ooit ontstaan als grap op de Feesten en nu een vaste waarde. De grote uitdaging is de taalkloof overbruggen. “Vluchtelingen vinden het fijn dat ze Nederlands kunnen oefenen.”

Een Syrische vluchteling aan de bar bij Trefpunt, een Afghaanse asielzoeker die mee helpt opbouwen bij het Luisterplein of een Irakees aan de inkom bij Boomtown. De bezoekers hebben er misschien niet veel van gemerkt, maar het was de afgelopen Gentse Feesten de realiteit.

Yara Ward (19) uit Syrië bijvoorbeeld (foto) deed bij Batacratie onthaalwerk en hielp achter de bar. In ruil kreeg ze een vrijwilligersvergoeding van 30 euro per dag. Zo’n 110 andere vluchtelingen en asielzoekers deden hetzelfde afgelopen Gentse Feesten, voornamelijk mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan. “En de reacties zijn vooral positief.”

Stunt wordt vzw

Achter de vrijwilligerswerking zit de vzw Refu Interim. Die werd twee jaar geleden, midden in de vluchtelingencrisis, opgestart als een stunt van de vzw CirQ, die elk jaar voor zotternijen, parodie en humor zorgen op de Gentse Feesten. Het was een parodie op echte interimkantoren.

Refu Interim begon als een parodie op echte interimkantoren, maar is nu een volwaardige vzw. Foto: fvv

Omdat het zo’n succes was, werd de werking in een vzw gegoten. Die kon al snel rekenen op subsidies van de Vlaamse regering en de Stad Gent en zo was Refu Interim geboren.

“We hebben intussen een databank van meer dan 280 kandidaat-vrijwilligers”, zegt coördinator Farah Laporte. “Vooral tijdens de zomermaanden brengen we mensen in contact met organisatoren van evenementen.”

30 euro per dag

Op de Gentse Feesten werkten mensen mee de bardienst, opbouw/afbraak en het onthaal. Sommige vrijwilligers werden ook ingezet als acteur of voor kinderanimatie. De organisatoren betalen de vrijwilligers een vergoeding van ongeveer 30 euro uit.

“Dat mag, ja. De wetgeving is voor iedereen die legaal in België is hetzelfde”, zegt Laporte. “Wij werken met erkende vluchtelingen, die een woning hebben in het Gentse, en asielzoekers, die in opvangcentra verblijven.”

De grote uitdaging is de taalkloof overbruggen. “De meeste vrijwilligers spreken al Nederlands, maar het niveau verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Het duurt dan wel wat langer om ze te briefen, maar over het algemeen is iedereen heel tevreden.”

“Vluchtelingen vinden het fijn dat ze mensen ontmoeten, vrienden maken en Nederlands kunnen oefenen. Soms is het wat zoeken om taalproblemen te overbruggen, maar ook van de organisatoren krijgen we vooral positieve reacties. We laten nieuwkomers echt participeren aan de Feesten. De drempel om deel te nemen aan het grootste evenement van de stad, wordt enorm verlaagd.”

Refu Interim gaat nog zeker tot 2022 door, dankzij subsidies van Vlaanderen en de Stad Gent. De vzw wil haar werking uitbreiden naar heel Oost-Vlaanderen. Binnenkort volgt ook een tweede afdeling in Oostende.