Kortenberg / Erps-Kwerps - De regels om te fuiven in Kortenberg zijn te streng. Dat stelt de Kortenbergse Jeugdraad in het memorandum dat ze samenstelden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. “Wij kunnen alleen maar jaloers zijn op onze buurgemeenten.”

“Het evenementenbeleid is niet bepaald stimulerend te noemen. Wanneer we naar onze buurgemeenten kijken en zien hoe parels van evenementen zoals Bar Vital (Herent), Les Cousins (Haacht), Wild in ...