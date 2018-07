Uitgebreid zomerakkoord, maar regering heeft “niet gepraat over vervanging F-16’s”

Tijdens de onderhandelingen van de voorbije dagen op Hertoginnedal is niet gepraat over de vervanging van de F-16’s. Dat heeft premier Charles Michel dinsdag verklaard tijdens de toelichting bij het zomerakkoord van zijn regering.

De vervanging van de F-16’s was één van de dossiers die geregeld werden geciteerd om deel uit te maken van het zomerakkoord. In de loop van de afgelopen dagen viel in kringen dichtbij de onderhandelaars geregeld te horen dat het dossier eigenlijk beslissingsklaar was. Maar maandagnacht bleek het niet deel uit te maken van de besliste maatregelen.

Op tafel liggen de twee biedingen die binnen de geplande procedure binnenliepen: de F-35 en de Eurofighter. Daarnaast is er het Franse voorstel rond de Rafale en de ontwikkeling van een nieuw gevechtstoestel van de volgende generatie, dat buiten de procedure werd aangebracht. Tot slot ligt ook het langer in de lucht houden van de F-16’s op tafel, al maakt die piste weinig kans.

Het is een gewoonte van premier Michel om zich niet in een deadline te laten opsluiten. Zo werd bijvoorbeeld geen knoop doorgehakt voor de recente Navo-top in Brussel, terwijl die bijeenkomst lange tijd als mogelijk mikpunt werd beschouwd. Ook het ingaan van het zomerreces was dus geen aanleiding om een beslissing te nemen. De eerste minister herhaalde tijdens de persconferentie dat één van de officiële biedingen - die van de F-35’s - afloopt halfweg oktober. Voor de bieding rond de Eurofighter is dat begin volgend jaar.