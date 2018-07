Geen bakker of café, maar honden zijn er de koning te rijk

Damme - In Vivenkapelle vind je niet veel. Zelfs geen bakker of café. Wel een hondenopvang. Waar de dieren in de living worden opgevangen. Niet dat er geen ruimte zou zijn, want die vind je in Vivenkapelle wel. En rust uiteraard. In overvloed.

Ze bestaan nog, die kleine dorpen, amper meer dan een kerktoren en een café, waar ’s zomers de mussen op het plein een stofbad nemen en het leven gewoon zijn gangetje gaat, zij het wat langzamer dan in de ‘grote stad’. We trekken twee weken lang langs West-Vlaamse dorpen en gehuchten. Vandaag: Vivenkapelle. (lees verder onder de video)

Het gehucht Vivenkapelle, genoemd naar de kapel die er in de veertiende eeuw opgetrokken werd, is onderdeel van het pittoreske Damme. De kapel is een kerk geworden, maar voorts is het een onooglijk dorpje gebleven. Het is tot op vandaag enkele straten groot. Er is niet eens een bakker, zelfs geen café.

Wél is er hondenopvang met hondentrimsalon. Opmerkelijk: de honden worden er opgevangen in de living van de eigenaars en verdwijnen niet in kooien achteraan de tuin. “We wonen hier vier jaar en hebben het ons absoluut nog niet beklaagd”, zeggen Astrid ­Innegraeve en Steve Desmet.

Nadelen? Euh...

Steve is afkomstig uit Knokke en Astrid is het leven in een kleine gemeente gewend. “Ik mis Knokke absoluut niet”, zegt Steve. “We hebben hier ruimte en daar zijn we nogal op gesteld. Uitgaanders zijn we niet, dus een café missen we niet.”

Maar het leven in zo'n klein dorpje moet toch ook nadelen hebben? Na lang nadenken komt er dan toch een antwoord. “Dat je voor alles de auto nodig hebt, misschien?”

Dat hun zaak onder de kerktoren ligt, is een commercieel voordeel, zelfs in Vivenkapelle. “Dit is een doorgangsweg en hier passeren veel mensen. Dat is handig meegenomen.”De zaken gaan goed. Er blijkt grote vraag te zijn naar het concept van Astrid. “Op drukke dagen lopen hier wel tien honden rond, allemaal in de woonkamer. Veel mensen willen hun honden niet achterlaten in een soort gevangenis, maar in een huiselijke omgeving en die bieden wij hier.”“We hebben gelukkig ook een grote tuin”, zegt Astrid. “De meeste honden die we opvangen, blijven een week, sommige een maand.” Voor Steve geen probleem. “Ik ben met honden opgegroeid en mijn vrouw heeft van haar hobby haar beroep kunnen maken, wat is er mooier?”