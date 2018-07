Forse kritiek op zomerakkoord van regering: “Bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen”

Vanuit verschillende hoeken komt kritiek op het zomerakkoord dat de federale regering dinsdag fier voorgesteld heeft. Zowel oppositiepartijen, vakbond ABVV als het Netwerk tegen Armoede zijn niet mals.

De regering-Michel heeft maandagnacht een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en de jobsdeal, waarmee de premier een mouw wil passen aan de mismatch op de arbeidsmarkt. Ook over het Arco-dossier en de vierde speler op de telecommarkt is er een akkoord.

LEES HIER: Wat heeft de regering beslist?

“Meest kwetsbaren draaien op voor gebrek aan ijver”

De meest kwetsbare burgers blijven opdraaien voor het gebrek aan begrotingsijver van de federale regering. Zo reageert oppositiepartij DéFI op het akkoord. “Het begrotingsakkoord 2019 is weinig ambitieus en het risico op een ontsporing is geenszins van de baan”.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering komt er voor DéFI op neer dat “werklozen nog sneller zullen worden gesanctioneerd”. De partij van Olivier Maingain heeft ook kritiek op de vergoeding van gedupeerde Arco-coöperanten voor in totaal 600 miljoen euro. “Het is onaanvaardbaar dat de regering dat voorstelt zonder akkoord van de Europese Commissie. Het is ook niet te vatten dat enkel Arco-coöperanten een vergoeding kunnen krijgen, gezien het aantal mensen dat benadeeld werd tijdens de financiële crisis, bijvoorbeeld in het dossier-Fortis”, aldus DéFI.

“Bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen”

Barbara Pas, fractieleider van Vlaams Belang in de Kamer, spaart de kritiek niet. “Deze regering doet haar reputatie van bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen alle eer aan.” De Arco-deal is volgens haar een “gelegaliserde hold-up op de belastingbetaler”, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zal enkel leiden tot een stijging van het OCMW-cliënteel en de begroting is kunstmatig opgesmukt.

Verder hekelt het Vlaams Belang de kunstmatig opgesmukte begroting. “Vooral de aangekondigde meerinkomsten uit de accijnzen op diesel zijn bitter voor een regering die zichzelf het etiket lastenverlagend toebedeelt”, stelt Pas. “De belofte dat wie werkt spaart en onderneemt zou worden beloond krijgt met dit akkoord een eersteklasbegrafenis.”

De andere verwachte extra inkomsten zijn volgens Barbara Pas ‘wishful thinking’. Het is niet door “cijfers te wijzigen in tabellen” dat er extra inkomsten zullen volgen. Zij wijst hierbij onder meer op het rapport van het monitoringcomité waaruit bleek dat de regering de cijfers kunstmatig laat opsmukken om zand in de ogen van de kiezer te strooien.

“Arbeidsdeal is armoededeal”

Voor PVDA schiet de arbeidsdeal van de federale regering “met scherp op werklozen en bruggepensioneerden, maar laat hij fraudeurs en superrijken buiten schot”. Dat zegt woordvoerder Tom De Meester. “Dit is asociaal en onrechtvaardig”, klinkt het.

De verlaging van de werkloosheidsuitkeringen duwt mensen onder de armoedegrens, aldus de partij. “De regering wil de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken door de werkloosheidsuitkeringen sneller af te bouwen. Dat is de wereld op zijn kop. Zo duw je mensen onder de armoedegrens. Het armoederisico bij werklozen ligt nu al op 49 procent. Onderzoek toont aan dat je de tewerkstellingskansen van mensen niet vergroot door hun uitkering te verlagen. Dat is asociaal en onrechtvaardig”, vindt De Meester.

“Vage beslissingen waarvan doeltreffendheid niet bewezen zijn”

“Het begrotingsakkoord van de federale regering is ruim, maar bevat helaas vooral vage beslissingen waarvan de doeltreffendheid allesbehalve bewezen is”. Zo reageert Kamerfractieleider Catherine Fonck (cdH). De arbeidsdeal bestaat volgens haar uit “weinig begeesterende maatregelen”, terwijl de verhoging van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen niet het gepaste antwoord is op de openstaande vacatures en de knelpuntberoepen.

Wat de begroting betreft, hekelt ze het feit dat die weinig cijfers bevat. “Je krijgt de indruk in een pre-electorale begrotingsoefening te zitten: technische correcties, geen nieuwe taksen, een rist maatregelen en een beetje voor iedereen”, voegt ze eraan toe.

“Versnelde degressiviteit creëert armoede”

De arbeidsdeal bevat een aantal maatregelen om de mismatch tussen het hoge aantal vacatures en de lage werkzaamheidsgraad aan te pakken. Maar dat staat jammer genoeg in schril contrast met de impact van een versnelde degressiviteit op langdurig werkzoekenden, die nu al in een zeer kwetsbare situatie leven. Dat zegt het Netwerk tegen Armoede, dat een zestigtal Vlaamse en Brusselse armoedeorganisaties verenigt, in een reactie. “Deze arbeidsdeal dreigt de ongelijkheid verder te vergroten en de meest kwetsbare mensen nog meer in de hoek te duwen.”

“Het Netwerk tegen Armoede is heel erg gewonnen voor activering van werkzoekenden. Alleen zijn versnelde lagere uitkeringen, die nu al ver onder de Europese armoedegrens liggen, het verkeerde recept”, zo klinkt het. “Het biedt geen enkele garantie op een duurzame en kwaliteitsvolle job. Laat staan dat ze iets verandert aan de fundamentele mismatch tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod.”

Het Netwerk vraagt een grondige bijsturing: “Het is tijd voor échte kansen met ondersteuning, begeleiding en opleidingsmogelijkheden, kwaliteitsvolle en duurzame jobs voor al wie dat aan kan en de garantie op een waardig inkomen voor iedereen.”

“Arco-deal op rug van federale staat”

Oppositiepartij cdH stelt zich vragen bij de Arco-deal “op de rug van de federale staat” en de gedeeltelijke verkoop van de overheidsbank Belfius. Waals fractieleider Dimitri Fourny wijst naar de CD&V zonder de partij bij naam te noemen.

Het oprichten van een fonds van 600 miljoen euro om de Arco-coöperanten te vergoeden “kan enkel met het fiat van de Europese Commissie, maar de federale meerderheid lijkt zich niets van dit voorafgaandelijk akkoord aan te trekken”, stelt Fourny enkele uren nadat CD&V-vicepremier Kris Peeters ontkende dat een akkoord van Europa nodig was.

“Akkoord van gemiste kansen”

De begroting en arbeidsdeal van de federale regering zijn “kunst- en vliegwerk om toch maar met een akkoord naar buiten te kunnen komen alvorens de ministers op vakantie vertrekken”. Dat meldt socialistische vakbond ABVV dinsdag in een reactie. “Een akkoord van gemiste kansen”, klinkt het, “ten koste van honderdduizenden werkzoekenden”.

“In de arbeidsdeal zouden er in totaal 26 maatregelen zijn afgesproken die 12.500 mensen aan een job moeten helpen. Een druppel op een hete plaat als je weet dat ons land in mei 490.318 werklozen telde”, aldus de socialistische vakbond. Het is volgens het ABVV ook fout te denken dat een lagere uitkering een werkzoekende zou helpen om werk te vinden. “En het is eveneens fout om te stellen dat er zoveel open vacatures zouden zijn dat alle werkzoekenden een job zouden vinden. De minister van werk haalt zelf aan dat er eind 2017 circa 135.000 openstaande vacatures waren. Daar tegenover staan 490.318 werklozen (mei 2018).”

“Dit akkoord mist elke ambitie en geloofwaardigheid want stuurt de factuur door naar de volgende regering en voorziet in geen enkele duurzame financiering van de openbare diensten”, besluit de vakbond.