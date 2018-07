Vlaamse toerist sterft in bosbranden Griekenland, zoon ligt nog in ziekenhuis

De Vlaamse toerist die vermist was geraakt in het door bosbranden geteisterde Griekenland, is overleden. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op Twitter. De 63-jarige man was vermist geraakt na de ontruiming van zijn hotel. Zijn zoon ligt nog in het ziekenhuis.

Dinsdagmiddag had Reynders gemeld dat er zich 31 Belgische toeristen in het bedreigde gebied in Griekenland bevinden. Zij konden allemaal geëvacueerd worden, op één man na. Hij was niet meer opgedoken sinds het hotel waarin hij verbleef maandagavond ontruimd was. “We maken ons grote zorgen en proberen in contact te komen met hem”, klonk het toen.

Een paar uur later kwam de ontnuchtering: de Vlaming is overleden, meldt Reynders. “We hebben helaas de bevestiging gekregen dat onze vermiste landgenoot is overleden. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden. Onze ambassade staat zijn jonge zoon en zijn familie bij in deze moeilijke tijden.”

De zoon van de 63-jarige Vlaming ligt in het ziekenhuis, meldt VRT Nieuws, maar is niet gewond. De andere leden van de groep toeristen werden geëvacueerd naar het strand en van daar met bootjes in veiligheid gebracht. Zij kregen een nieuw onderkomen in Athene.

Vijf andere landgenoten verblijven ook in Griekenland, in de buurt van Mati. Zij zijn daar niet als toeristen, maar wonen er. Ook van hen heeft de ambassade nog niets vernomen, maar reden tot ongerustheid zou er niet zijn.

74 doden

Hevige bosbranden houden momenteel stevig huis in en rond de Griekse hoofdstad Athene. Duizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen voor de vlammen, die al aan minstens 74 mensen het leven gekost hebben. Er staan talrijke woningen en auto’s in brand. De brandweer komt handen tekort en krijgt versterking vanuit andere Griekse regio’s. Het treinverkeer ligt er momenteel stil en blussen met vliegtuigen is erg moeilijk door de stevige wind die er staat.

