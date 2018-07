Oostende / Middelkerke / Leffinge - Een uitslaande dakbrand heeft maandagnacht een herenhuis in de Euphrosina Beernaertstraat zwaar beschadigd. De bewoners konden tijdig ontkomen. “De ravage is enorm. Jaren renovatiewerken zijn om zeep”, zucht eigenares Ria Costermans.

Ria kijkt bedrukt als ze dinsdagmorgen de schade in de living op de eerste verdieping ziet. Het plafond is er grotendeels naar beneden gekomen. Overal liggen brokstukken. “Mijn man is twee jaar ...