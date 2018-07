Bij een steekpartij in Landgraaf in het zuidoosten van Nederland, dichtbij de Belgische grens, zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt.

De politie meldt dat het geweld in de Broekhuizenstraat plaatsvond. Of een verdachte is opgepakt, wist een woordvoerster van de politie nog niet. Ook de toedracht is nog onduidelijk.

Het incident deed zich omstreeks 19 uur voor bij een woning, aldus Dagblad De Limburger.