De gevangene was ontsnapt uit de gevangenis van Merksplas. Foto: Kristof Van Accom

Turnhout - In Turnhout heeft de politie dinsdagmiddag een gevangene klemgereden die was ontsnapt uit de gevangenis van Merksplas en met de hulp van een handlanger in een wagen probeerde te vluchten. Dat bevestigt de lokale politie.

De man was rond de middag ontsnapt uit de gevangenis. Hij stapte in de wagen van een handlanger en reed weg. Na ongeveer twintig minuten konden de twee klemgereden worden op de ring van Turnhout. De man zit ondertussen weer in de gevangenis.