Na ongevallen van de voorbije dagen: brandweer rukt massaal uit voor zwemmende jongens in Netekanaal

Ranst / Nijlen - Op de grens van Nijlen en Ranst, ter hoogte van de Nijlensesteenweg, zijn de hulpdiensten dinsdagnamiddag massaal uitgerukt naar het Netekanaal. Bij de noodcentrale was een oproep binnengekomen over twee jongens in het water.

“Ter plaatse bleek dat het om twee zwemmers ging”, zegt luitenant Bart Noyens van de Brandweerzone Rand. Op de plek waar ze van de brug in het kanaal sprongen geldt een zwemverbod, dat leverde de twee zwemmers alvast een vermanende vinger op. De politie zal de zaak verder afhandelen.

“Zeker gezien de ongevallen van de afgelopen dagen kunnen we met dit soort oproepen geen enkel risico nemen”, legt brandweerluitenant Noyens de grote uitruk van de hulpdiensten uit. “Aan de telefoon is het moeilijk om in te schatten wat er zich in het water afspeelt.”