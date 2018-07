Bij ons ziet het gras er eerder bruin uit in plaats van groen, maar in Italië kunnen de inwoners van Castelluccio genieten van een prachtige kleurrijke bloemenweide. De zomerbloemen kleuren maar liefst 500 hectare in het rood, groen en blauw. In 2016 werd het Italiaanse dorp geteisterd door een zware aardbeving waardoor de landbouwvelden niet meer gebruikt werden. Zo kregen duizenden bloemen de kans om de heuvels te kleuren.