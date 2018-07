Er gaan momenteel hartverwarmende beelden viraal uit Florida in de VS. Daar heeft een agent een dakloze man geholpen net voor hij ging solliciteren bij de lokale McDonald’s. Op de beelden is te zien hoe de agent de dakloze man helpt om zijn baard te scheren zodat hij er verzorgd zou uitzien. En dat bleek te helpen, want de man kreeg de job!