Ivanka Trump stopt met eigen controversiële kledinglijn: “Focus voor nabije toekomst ligt in Washington”

Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president, stopt met haar kledinglijn. Naar eigen zeggen wil ze zich in de nabije toekomst focussen op “haar werk in Washington”. De sluiting van het bedrijf noemt ze “de enige rechtvaardige oplossing voor mijn team en zakenpartners”. Sinds de kandidatuur en overwinning van haar vader was het merk heel sterk gepolitiseerd, wat de verkoop niet ten goede kwam.

Het bedrijf, met de hoofdzetel in de Trump Tower in New York, was sinds de kandidatuur van haar vader danig gepolitiseerd. De kledij werd omarmd door Trump-supporters en geboycot door -tegenstanders. Bovendien kwam Ivanka onder vuur te liggen omdat de betaalbare en zakelijke kledij in lagelonenlanden, zoals China en Indonesië, geproduceerd werd. Ivanka kreeg hiervoor de wind van voren omdat ze - samen met haar vader - steeds pleitte voor meer jobs in de VS, incluis fabrieksarbeid.

En hoewel de verkoop tijdelijk slabakte, komt de sluiting binnen het bedrijf zelf als donderslag bij heldere hemel. Vorige week nog kwam het kader naar buiten met plannen om te waken over de werkomstandigheden van arbeiders bij hun productiepartners.

Ivanka Trump stichtte het bedrijf in 2007. Aanvankelijk deed ze enkel in juwelen, maar al snel breidde ze haar assortiment uit naar schoenen, kledij, maroquinerie en zonnebrillen. In 2017 zag ze haar omzet stijgen met 61 procent, maar ondanks dit gooit The First Daughter de boeken toe.