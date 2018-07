Diksmuide - De familie van Christophe Lefevere (43), die maandag overleed na een aanrijding op zijn bromfiets, is in diepe rouw.

“Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe mijn leven er zal uitzien zonder hem”, treurt zijn vrouw Cathy Boret (43). “We leerden elkaar kennen toen we dertien waren en werden tien jaar later ...