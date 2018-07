Hobbyboer Bjorn doet het op z'n Rubens

Steenokkerzeel / Zemst -

Het is midden juli en volop zomer. De zon brandt op de ruggen van de graanpikkers en schovenbinders aan de Waversebaan in Elewijt. Met stevige halen zwaait Bjorn De Valck de pik in de rijpe wintertarwe en legt ze in schoven klaar voor de binders. Het landelijke tafereel lijkt zo gekopieerd uit een schilderij van Rubens en ingelijst in een kader van cortenstaal met de vraag: ‘Zag Rubens het zo’? We worden terug gekatapulteerd in de tijd.