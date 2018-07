GAIA wil btw-verlaging voor verplichte kattensterilisatie

Antwerpen - Dierenrechtenorganisatie GAIA pleit voor een btw-verlaging van de huidige 21 procent naar 6 procent voor de sterilisatie van katten, die sinds april verplicht is in Vlaanderen. Tijdens een zomertournee langs Vlaamse steden wil de organisatie eigenaars informeren over de nieuwe wet en het belang van sterilisatie voor het welzijn van hun en andere katten.

Met een opvallende katmobiel wil GAIA deze zomer de aandacht vragen voor het belang van kattensterilisatie. “Er bestaat nog veel onduidelijkheid bij de burger over de nieuwe regelgeving en kattensterilisatie in het algemeen”, legt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch dinsdag uit bij de aftrap op de Groenplaats in Antwerpen. “Zo zijn er mensen die denken dat kattinnen minstens één nest moeten werpen om gezond te zijn, of dat huiskatten zullen uitsterven door de nieuwe wet. Natuurlijk is dat onzin.”

GAIA streed al lang voor de verplichte sterilisatie. “Het is noodzakelijk om dumping van duizenden wegwerpkatten in asielen te voorkomen”, zegt Vandenbosch. “Jaarlijks worden noodgedwongen in Belgische asielen meer dan 10.000 katten geëuthanaseerd omdat ze geen thuis vinden.” Sterilisatie komt ook de gezondheid van de kat ten goede: zo wordt bij en kattin het risico op eierstokkanker herleid tot nul en daalt ook het risico op baarmoederhalskanker drastisch.

Acteurs Bill Barberis en Tanya Zabarylo zijn ambassadeurs van de actie in Antwerpen. “Zelf hebben we twee katten, eentje daarvan hebben we net geadopteerd”, zegt de acteur, bekend uit Thuis. “We hebben dus heel wat asielen bezocht en konden daar zien hoe overvol die zaten. Dat onze katten gesteriliseerd zijn, is voor ons de normaalste zaak van de wereld.”

Tijdens de tour gaan GAIA-vrijwilligers rond met een petitie om de btw van de verplichte sterilisatie te verlagen van 21 naar 6 procent. Voor een castratie van een kater betaal je bij de dierenarts al gauw 60 euro, voor een sterilisatie van een kattin loopt dat gemakkelijk op tot 120 euro.