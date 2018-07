Drugsverslaafde gedetineerde overleden in gevangenis van Lantin

In de gevangenis van Lantin is een gedetineerde dinsdagochtend levenloos aangetroffen in zijn cel. Dat heeft het parket van Luik dinsdag gemeld. De man verbleef nog maar een dag in de gevangenis. Gezondheidsproblemen zouden de oorzaak zijn van het overlijden. De man kampte met een alcohol- en drugsverslaving.