KV Kortrijk sluit voorbereiding af met goed gevoel: forfaitzege tegen Harelbeke

KV Kortrijk zette Harelbeke (2de Amateurklasse) makkelijk opzij, maar het werd geen waardemeter met het oog op de competitiestart. De Kerels speelden daarvoor met te veel beloften, maar waren duidelijk nog sterker dan Harelbeke.

In een match met een gezapig tempo maakte Toualy het eerste doelpunt vanuit een scherpe hoek. Harelbeke had het knap lastig met de versnellingen van A-kern-spelers Kanu en Stojanovic, al had die laatste drie grote kansen nodig. De Serviër stormde bij zijn derde poging af op keeper Degrendel en liet hem kansloos. Kanu pikte even later ook zijn doelpuntje mee. In de overbodige tweede helft zette Stojanovic een strafschop feilloos om en Gantois bekroonde zijn goede match door alleen voor de keeper koelbloedig af te werken.

Ploeg KV Kortrijk: De Smedt; Gerniers, Nali, Jodts, Naderi (60’ Deman); Kanu (60’ Lanckman), Hoxha, Ivanof; Toualy (45’ Vandenabeelde), Stojanovic, Gantois

Doelpunten: 16’ Toualy 1-0, 25’ Stojanovic 2-0, 37’ Kanu 3-0, 63’ Ivanof 4-0, 84’ Gantois 5-0.