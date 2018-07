Joao Moutinho verlaat Monaco voor Engelse promovendus

Wolverhampton heeft zich versterkt met de Portugese international Joao Moutinho. Dat maakte de promovendus in de Engelse Premier League dinsdag bekend. De middenvelder komt over van AS Monaco en zette bij de Wolves zijn handtekening onder een contract tot medio 2020.

De 31-jarige Moutinho was met Portugal actief op het WK in Rusland. Eind maart verlengde de international (113 caps) zijn contract in het prinsdom voor twee seizoenen, maar die overeenkomst weerhield hem niet van een vertrek uit de Ligue 1.

Moutinho lag sinds 2013 onder contract bij de Monegasken. Voordien voetbalde hij in eigen land voor Porto (2010-2013) en zijn jeugdclub Sporting Lissabon, waar hij in 2004 zijn eerste profcontract kreeg. Op zijn palmares staat een Europese titel met Portugal (2016), Een Europa League-titel met Porto (2011), een Franse landstitel met Monaco (2017), drie Portugese landstitels (2011, 2012 en 2013) en evenveel Portugese bekers (2007, 2008 en 2011).

Het gepromoveerde Wolverhampton Wanderers haalde deze zomertransfer al zeven andere spelers binnen. De bekendste aanwinsten zijn doelman Rui Patricio en vleugelverdediger Diogo Jota, beiden landgenoten van Moutinho.