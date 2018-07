Macron verbreekt de stilte over affaire Benalla: “Ik draag de volle verantwoordelijkheid”

De Franse president Emmanuel Macron heeft eindelijk gereageerd op de affaire rond zijn veiligheidsverantwoordelijke, die gefilmd werd terwijl hij klappen uitdeelde op een 1 mei-betoging. “Niemand van mijn medewerkers werd ooit de hand boven het hoofd gehouden.”

“Wat gebeurd is, is ernstig... serieus”, verklaarde Frans president Macron op een bijeenkomst van parlementsleden van zijn partij La République en Marche over de affaire rond Alexandre Benalla.

De persoonlijke bodyguard van president Macron werd gefilmd toen hij betogers hardhandig aanpakte met een politiehelm op het hoofd en een politieband om de arm, terwijl hij er enkel als observator aanwezig was. Hij werd door het Elysée geschorst, maar mocht na 15 dagen het werk hervatten. Pas vorige vrijdag, nadat de beelden uitlekten, werd Benalla ontslagen. Zondag werd hij in verdenking gesteld voor “geweldpleging in groep”.

“Het was voor mij een teleurstelling, een verraad”, zei Macron daarover. “Niemand, niemand in mijn omgeving of op mijn kabinet is ooit beschermd of aan de regels en wetten van de Republiek onttrokken.”

“Als ze een verantwoordelijke zoeken: de enige verantwoordelijke ben ik, en ik alleen”, was Macron duidelijk. “Ik heb mijn vertrouwen gesteld in Alexandre Benalla. Ik heb de sanctie tegen hem bevestigd.”