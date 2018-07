Heusden-Zolder - De tuin van Lieve Eraly (81) en haar man Rik (83) is voor de tiende keer in twee jaar tijd door everzwijnen omgewoeld. Lieve is radeloos. “We hebben al een omheining geplaatst en een haag. Maar niemand doet iets aan deze plaag in Heusden-Zolder.”

Al vijftig jaar wonen Rik en Lieve in de Gasthuisstraat. Maandag had Rik de tuin nog volledig in orde gebracht. “Mijn man is 83 en het heeft hem enorm veel tijd en energie gekost om de tuin te verzorgen ...