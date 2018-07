Dieven gaan aan de haal met kluis van Great Old

Deurne - Great Old, het clubcafé van Royal Antwerp FC aan de Ter Heydelaan, is slachtoffer geworden van een inbraak. In de nacht van maandag op dinsdag gingen twee dieven aan de haal met de kluis.

“De twee mannen zijn binnengeraakt via het gemeenschappelijk gedeelte van de blok. Ze zijn richting mijn bureau gegaan en hebben alles overhoop gehaald”, vertelt eigenaar Thomas Meersman aangeslagen. De dieven hadden hun pijlen duidelijk gericht op de kluis. En dat deden ze niet zomaar: afgelopen zaterdag was het de officiële fandag van de voetbalclub, en zondag speelden ze een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Griekse Panathinaikos. “Er zat om en bij de 11.000 euro cash geld in de kluis, daar waren ze naar op zoek.”



De twee dieven konden met de inhoud van de kluis aan de haal gaan. Maar wat ze misschien niet wisten, was dat hun hele rooftocht mooi in beeld gebracht werd door de bewakingscamera’s. Die beelden heeft Thomas vrijgegeven. “Aan degene die me een nuttige tip kan bezorgen, loof ik een beloning uit”, zegt hij. “Hoe beter de tip, hoe hoger de beloning.”

“Het was wel erg schrikken toen we de bureau zo aantroffen. We hadden maandag zelfs nog gezegd dat we zeker nog langs de bank moesten. Maar dat was er die dag niet van gekomen. Heel frustrerend.”



Het is de eerste keer dat het café met zo’n inbraak te maken heeft. “In het verleden kregen we wel inbrekers over de vloer, maar dan waren dat vaak Beerschotsupporters. In dat geval was er meer schade, dan dat er geld gestolen was. Dit is een heel andere situatie”, aldus de zaakvoerder.