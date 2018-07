‘Ik ben op vakantie in Griekenland’ of ‘moet nog vertrekken’: wat moet je doen?

Griekenland geldt als één van de topbestemmingen voor Belgische toeristen. Buitenlandse Zaken en reisorganisatie TUI verzekeren dat er op andere vakantieplaatsen rond Athene weinig tot geen problemen zijn.

Honderden Belgen zijn momenteel in Griekenland op vakantie. Volgens de reisorganisaties zit de overgrote meerderheid op de eilanden in de Egeïsche Zee. Zij hebben geen last van de bosbranden. Voor zij die op het Griekse vasteland zitten, is de zaak complexer. “Negentien reizigers hebben gevraagd om vervroegd terug te keren”, zegt Piet Demeyere van TUI Bel­gium. De reisorganisatie stelde alles in het werk om de meesten gisteren al huiswaarts te vliegen. 32 reizigers hadden via TUI Belgium een verblijf geboekt in hotel Ramada Attica, pal in het epicentrum van de bosbranden in kustplaats Mati. “28 ­onder hen werden per boot geëvacueerd naar de haven van Piraeus. Andere reizigers zijn op eigen initiatief gevlucht.”

Honderden landgenoten plannen de komende maand een ­vakantie op een van de Griekse eilanden. Of een bezoek aan de Akropolis tijdens een citytrip in Athene. Wie eerstdaags vertrekt richting de Griekse hoofdstad mag gigantische rookwolken verwachten.

Buitenlandse Zaken raadt naar Griekenland reizen zeker niet af. Thomas Cook vliegt niet op het ­getroffen gebied, TUI zegt dat er op de andere vakantieplaatsen in de regio op dit ­moment geen problemen zijn. “Voor wie binnenkort vertrekt, gaan de reizen normaal door.” Wel woedden gisteren op Kreta ook ­kleine bosbranden. De hinder daar bleef tot dusver relatief ­beperkt.