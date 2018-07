Dortmund heeft 20 miljoen veil voor Witsel

Het is Borussia Dortmund menens om Axel Witsel los te weken bij het Chinese Tianjin Quanjian. De Rode Duivel staat hoog op een lijst om het middenveld van de Duitsers te versterken in de Bundesliga en de Champions League. Dortmund zit na de verkoop van Ousmane Dembélé aan Barcelona en Pierre-Emerick Aubameyang aan Arsenal op een berg geld en is bereid de afkoopsom van 20 miljoen euro neer te leggen voor de Belgische middenvelder. Witsel zou een jaarloon van 10 tot 12 miljoen euro bruto kunnen opstrijken in Duitsland.

Ook Paris Saint-Germain had de voorbije weken zijn interesse laten blijken, maar in het Parc des Princes zou Witsel pas tweede keus zijn geweest, als het hoofddoel N’Golo Kanté (Chelsea) onhaalbaar bleek. De voorbije dagen werd onderhandeld tussen vertegenwoordigers van Witsel en Dortmund.

De speler zelf is op dit moment nog op vakantie in Griekenland, maar mogelijk komt de deal begin volgende week in een stroomversnelling. Onder anderen Witsels vrouw Rafaella keek na anderhalf jaar in China uit naar een bestemming dichter bij huis. Dortmund ligt op 200 kilometer van Luik, Tianjin op 8.000 kilometer.