Voortvluchtige pedofiel die eigen dochtertje verkrachtte na 9 jaar opgepakt op Zuid-Frans vakantie-eiland

Het Belgische FAST-team heeft een crimineel gevat in Frankrijk. De 42-jarige Kevin Clauw was al sinds 2009 op de vlucht voor het gerecht. De man werd gesnapt nadat oplettende ouders de politie belden.

Verontruste ouders zagen hoe hij kinderen benaderde op het vakantie-eiland Île de Ré

Hij had gedacht dat het gerecht hem al lang niet meer zocht, de Vlaming Kevin Clauw. De man werd in 2009 bij verstek veroordeeld in Gent wegens zware zedenfeiten. Hij bleek achter de verkrachting te zitten van zijn eigen dochtertje. Het kind was amper drie jaar toen hij de gruwelijke feiten pleegde.

Op de rechtbankzittingen was hij nog aanwezig, maar net voor het vonnis zette de verkrachter het op een lopen. Bij verstek legde de Gentse rechtbank hem in 2009 een celstraf van zes jaar effectief op. Maar Clauw was spoorloos en liet zich nooit meer zien in België.

Verdacht gedrag

De voorbije weken dook hij plots op in het Franse vakantie-eiland Île de Ré. Tal van verontruste ouders zagen hoe hij daar enkele kinderen benaderde. De ouders sloegen alarm, waarna de politie naar hem op zoek ging.

Aan de hand van zijn ­nummerplaat kon zijn identiteit achterhaald worden. Uit de computer bleek dat er al jaren een Europees aanhoudingsbevel tegen de man liep. Het FAST-team van de federale politie werd erbij ­gehaald en uiteindelijk werd Clauw teruggevonden in het zuiden van Frankrijk. Hij verbleef er in een ­camper.

Bij het FAST-team, dat de arrestatie mee coördineerde, bevestigen ze dat de man werd aangehouden. Hij verscheen intussen voor de onderzoeksrechter in Poitiers, die hem liet aanhouden. De ver­krachter wordt zo snel mogelijk uitgeleverd aan ons land.