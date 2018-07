Vanaf oktober kunnen de 800.000 Arco-gedupeerden bij Belfius aankloppen en een deel van hun geld terugvragen. Niet veel later krijgen ze dan 40 procent van het in rook opgegane bedrag terug. Dat is toch het scenario dat de regering schreef op vraag van CD&V. Of Europa daarmee zal instemmen, is een andere vraag. Belangengroepen gaan gedupeerden aanraden niet op het voorstel van de regering in te gaan.

“Wij gaan onze cliënten niet aanraden om in te gaan op dit plan.” Erik Bomans van het advieskantoor Deminor is duidelijk. Hij gaat de 2.400 mensen die bij hem zijn aangesloten en die tegen de overheid, Arco en Belfius een rechtszaak hebben aangespannen niet adviseren om de juridische strijdbijl te begraven. Want wie ingaat op het voorstel van de regering om 40 procent terug te krijgen van het bedrag dat bij de val van Dexia in 2011 in rook is opgegaan, moet ook afzien van juridische procedures.

Erik Bomans van het advieskantoor Deminor gaat de gedupeerden aanraden niet in te gaan op het voorstel van de regering. Foto: put

Volgens Bomans is de Arco-deal van de regering niet meer dan een zoveelste politieke verklaring, vooral omdat Europa er zijn zeg niet in heeft gehad. De regering en vooral CD&V zijn er wél van overtuigd dat de gedupeerden snel hun geld zullen terugzien. Maar of Europa daarmee akkoord gaat, blijft de cruciale vraag. Ook juristen zitten met serieuze twijfels.

Geen Europese toestemming nodig

Premier Charles Michel (MR) en Bel­fius hebben een leger juristen aan het werk gezet en die timmerden een constructie ineen voor Arco. Eentje die volgens hen geen fiat nodig heeft van Europa. Een vorm van schadevergoeding aan natuurlijke personen – de Arco-gedupeerden – kán geen staatssteun zijn, klinkt het. En dus kunnen de honderdduizenden coöperanten zich in de tweede helft van oktober bij Belfius aanmelden en aangeven dat zij ingaan op het voorstel om zo’n 40 procent terug te krijgen van het bedrag dat ze hebben verloren.

Om iedereen te vergoeden, is een potje van 600 miljoen euro voorzien. Dat geld komt voor een klein stukje van Arco’s moederholding Beweging.net (35 miljoen) en een groter stuk van de overheid (89 miljoen, dat van de vereffening van Arco komt). Maar het leeuwendeel wordt door Belfius zelf betaald. De bank doet niet alleen een commerciële geste van 50 miljoen omdat de Arco-mensen vooral Belfius- klanten zijn. Naar aanleiding van de beursgang betaalt ze ook een speciaal dividend van 400 miljoen euro uit. Wanneer de regering het licht op groen zet voor de gedeeltelijke verkoop van Belfius (30 procent), wordt het geld gestort en kunnen ook de coöperanten effectief worden vergoed.

Als alles goed gaat. Want dé vraag is of Europa hiermee akkoord kan gaan. Binnen CD&V valt te horen dat er wel signalen zijn dat de Europese Commissie het spel niet hard gaat spelen, maar zeker is dat niet. Ook coalitiepartner N-VA heeft haar twijfels. En juristen zoals Michel Maus zijn ronduit negatief. “Dit is een ver­re­gaande vorm van juridische ­arrogantie. Dit blijft staatssteun, want de regering past bij wat het ACW eigenlijk had moeten betalen.” Maus denkt ook dat aandeelhouders, die door de val van Fortis veel geld zijn kwijtgespeeld, weleens naar het Grondwettelijk Hof zouden kunnen stappen omdat zij gediscrimineerd worden.