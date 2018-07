Pastoor ontslaat koster die parochianen Bulgaarse (nep)appartementen aanpraatte: “Ik ben zelf het grootste slachtoffer”

Lichtervelde -

Norbert G., de koster die een tachtigtal West-Vlamingen Bulgaarse (nep)appartementen aanpraatte, is gisteren ontslagen door de parochie van Lichtervelde. Dat nadat onze krant had bericht over de tientallen gedupeerden die hun spaarcenten aan hem hadden toevertrouwd met als doel te investeren in Bulgaars vastgoed.