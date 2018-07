CLUBNIEUWS. Verrassend gezicht op training bij Club Brugge, vraagtekens rond Teodorczyk bij Anderlecht

Coach Ivan Leko verwelkomde gisteren bij Club Brugge een verrassend gezicht. Bij Anderlecht hebben ze liever dat spits Lukasz Teodorczyk vertrekt, maar een oplossing vinden is niet simpel. Uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Haalt Lukasz Teodor­czyk de selectie tegen Kortrijk? Anderlecht heeft nog steeds liever dat de Pool vertrekt, maar een oplossing vinden is niet simpel. Het Franse Saint-Etienne informeerde onlangs voor een huur met aankoopoptie, maar de spits is duur. Bordeaux en Nantes worden ook genoemd, maar Nantes ligt moeilijk omdat Teo’s makelaar Marcin Kubacki er ooit de Poolse aanvaller Stepinski plaatste en dat liep niet zo goed af, sindsdien is zijn relatie met Nantes niet meer zo goed.

In Turkije wordt Teodorczyk dan weer gelinkt aan Galatasaray, maar aan de Turkse topclub wordt een lange waslijst met spelers gekoppeld. Al gaf Kubacki in de Poolse media wel toelichting: “Galatasaray is wel één van de clubs die finan­cieel sterk genoeg is om Teo te halen”, klonk het. “Maar geloof me, Teo heeft een goeie relatie met de nieuwe Anderlecht-voorzitter (Marc Coucke, nvdr.) en niemand in Brussel heeft ons expliciet gezegd dat Lukasz Teodorczyk weg moet.” Het is nochtans een publiek geheim.

Ondertussen hervatte ook Isaac Kiese Thelin, die ook mag vertrekken, na het WK de trainingen bij paars-wit. Najar traint weer individueel, nadat hij eerder rust kreeg wegens last aan de hamstring.

CLUB BRUGGE

Coach Ivan Leko verwelkomde gisteren bij Club Brugge een verrassend gezicht: plots stapte Tomas Pina – zonder borstnummer – het trainingsveld op. De Spanjaard werd vorig jaar uitgeleend aan Deportivo Alaves (dat de vraagprijs van Club te hoog vindt), en vond nog geen nieuwe ploeg. Club bevestigt dat verschillende ploegen uit de Primera Division ­geïnteresseerd zijn, maar dat nog geen akkoord werd gevonden. Het is haast uitgesloten dat Pina, die in 2016 voor ongeveer 4 miljoen euro overkwam van Villarreal, alsnog een jaartje in Brugge blijft.

Nog een opvallende verschijning was Clinton Mata. De nieuwkomer werd eind juni geopereerd aan een pubalgie en trainde gisteren voor het eerst individueel buiten. Hij hield het bij rondjes lopen. Mata zou pas begin oktober wedstrijdfit zijn, maar mogelijk zit de flankspeler voor op schema. Ook Mechele en Dennis hielden het bij lopen. Mechele sukkelt met de buikspieren en is erg twijfelachtig voor de competitieopener tegen Eupen. Ook Dennis moet de match van zondag mogelijk missen. Mitrovic en Na­kamba binnen. Of zij zondag inzetbaar zijn, moet later deze week blijken. Diatta is out met een polsbreuk en hersenschudding.

KAA GENT

Na zijn geslaagde WK-deelname met Panama, tekent José Luis Rodriguez vanaf vandaag weer present bij de Buffalo’s. Zijn landgenoot Ricardo Avila, die ook in actie kwam tijdens het WK in Rusland, vertoeft nog steeds in Panama. Hij zal allicht op korte termijn AA Gent verlaten. Op het uur maakte Stefan Mitrovic maandagavond zijn opwachting tijdens de galawedstrijd van de Buffalo’s voor zijn nieuwe werkgever Strasbourg. De Servische verdediger lijkt stilaan weer de oude en genoot met volle teugen van de wedstrijdminuten, die hem gegund werden in de Ghelamco Arena. “De Gentse fans trakteerden me op een staande ovatie toen ik tussen de lijnen kwam. Ze schonken me een fantastisch welkom en dat bewijst toch hoe bijzonder de voorbije drie seizoenen geweest zijn. We hebben prachtige momenten beleefd, maar voor mij was het nu wel hoog tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Toch is het een uniek gevoel om hier terug te keren en al die oude bekenden tegen het lijf te lopen.”

KRC GENK

Omdat Ingvartsen en Screciu door blessures nog niet meteen inzetbaar zijn, ontbreken ze op de UEFA-spelerslijst voor de wedstrijden tegen Fola Esch.Martin Strömbergsson (41) is morgen scheidsrechter met dienst. De ervaren Zweed floot al meerdere wedstrijden in de Champions League.

ZULTE WAREGEM

De transfer van Onur Kaya is afgerond. De 32-jarige middenvelder verhuist op 1 augustus naar KV Mechelen. Dat betekent dat hij nog speelgerechtigd is voor de eerste competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Waasland-Beveren. Wellicht komt Kaya ook aan de aftrap omdat Theo Bongonda tijdens die wedstrijd nog een schorsing van vorig seizoen moet uitzitten. De spelverdeler tekent in KV Mechelen een contract van drie seizoenen. Essevee ontvangt een bedrag tussen de 400.000 en 500.000 euro, dat even hoog is als Zulte Waregem in januari 2015 betaalde aan Lokeren.

KV OOSTENDE

De pech stopt niet voor Michiel Jonckheere. De middenvelder werd vorig seizoen in januari al eens geopereerd aan de achillespees, maar moest gisteren opnieuw onder het mes. Jonckheere ondervond weer hinder aan zijn oude blessure en zal nu zo’n zestal maanden out zijn. De operatie vond plaats in Antwerpen door dokter Declercq. Zijn contract loopt nog tot het einde van dit seizoen. “Hopelijk kan Michiel, die vorig seizoen ook al het grootste stuk van de competitie miste, deze vervelende blessure in 2019 definitief achter zich laten en zien we hem na Nieuwjaar opnieuw in actie”, meldt KVO.

CERCLE BRUGGE

Hij trainde al een weekje mee en debuteerde vorige week vrijdag met Cercle tegen Boulogne, maar pas gisteren werd het officieel gemaakt: Adrin Bongiovanni (18) tekent voor één seizoen bij Cercle en komt op huurbasis over van AS Monaco. Bongiovanni is een offensieve middenvelder en kreeg zijn opleiding bij Standard. Bij Monaco speelde hij vorig seizoen 23 matchen bij de beloften en hij scoorde daarin acht keer. Franco Antonucci (ex-Anderlecht en ex-Ajax) kreeg ook de kans voor Cercle te kiezen, maar weigerde. Aboud Omar hernam en zou kunnen spelen tegen STVV. Tormin en Lusumba trainen individueel.

STVV

STVV lijkt klaar voor de competitie, zo bleek uit een scherpe dinsdagochtendtraining. Legear raakte eerst moeilijk een man voorbij, maar wie tekende voor hét doelpunt van het onderlinge oefenwedstrijdje? Jawel hoor, Legear. Hij zat ook in het winnende kamp, dat de zege vierde als een Champions League-overwinning. Vandaag worden Wataru Endo en Ibrahima Sankhon verwacht.

LOKEREN

Om aan de vooravond van het nieuwe seizoen de groepsband nog wat sterker aan te halen, blies trainer Peter Maes dinsdag voor een keer niet verzamelen op het oefenveld, maar wel in een toprestaurant in Lokeren. Daar kreeg de volledige A-kern een wel heel speciale training: cocktails bereiden, klanten bedienen en een maaltijd bereiden in de restaurantkeuken. Heel wat spelers lieten alvast hun talent in het horecaverhaal blijken: aanvoerder Overmeire en Steve De Ridder konden moeiteloos met vier borden tegelijk de klanten bedienen en Mijat Maric liet zijn talent als wijnkenner blijken aan de cocktailbar. Coach Peter Maes en voorzitter Roger Lambrecht lieten zich voor één keertje graag bedienen door de bijzonder enthousiaste bende.