Vanaf vandaag weet u alles over de 450 spelers in eerste klasse

Had u ook nog nooit gehoord van Thomas Didillon? Vraagt u zich ook af wie Luan Peres en Joseph Paintsil zijn? En wat had die Zakaria Bakkali nu alweer in zijn mars? De antwoorden op al uw vragen vindt u vanaf vandaag in onze allereerste digitale voetbalgids, uw wegwijzer doorheen de Jupiler Pro League 2018-2019.

Van de acht (!) Monaco-huurlingen bij Cercle Brugge tot de vijftien (!) nieuwkomers bij Waasland-Beveren. Van comeback kids Vadis Odjidja en ‘petit Pelé’ Mboyo tot de Japanse WK-gangers Wataru Endo en Naomichi Ueda. In deze online gids vindt u de meer dan 450 spelers in de Belgische eerste klasse en alle informatie over hun achtergrond en kwaliteiten.

Daarnaast zetten we de meest essentiële informatie over de zestien clubs op een rijtje. Als we alleen al naar de budgetten kijken, is Club Brugge het aan zijn stand verplicht om dit seizoen opnieuw mee te strijden voor de titel. Maar snuffel gerust eens door de overige kernen. Voldoende leuk en sterk spelersmateriaal om de landskampioen straks te bedreigen.