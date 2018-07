Luchthaven Hannover gesloten door extreme hitte

De internationale luchthaven van Hannover, in de noordwestelijke deelstaat Nedersaksen, is dinsdagavond sinds 19 uur gesloten. Door de hitte raakte een van de twee start- en landingsbanen beschadigd: twee betonplaten zijn licht omhooggekomen. De andere landingsstrook was al buiten gebruik voor renovatie, waardoor er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen of landen.