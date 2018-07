Aardappel- en bietenoogst scheerden hoge toppen in 2017

Na het rampjaar 2016, met een zeer vochtige lente, is de landbouwproductie toegenomen in 2017. De aardappeloogst en de bietenoogst braken zelfs records. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie woensdag publiceert in de aanloop naar de landbouwbeurs van Libramont, die plaatsvindt van 27 tot 30 juli.

De aardappelproductie steeg vorig jaar tot 4,42 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 30 procent meer dan in 2016. De suikerbietenoogst bedroeg bijna 6 miljoen ton. Dat is 48 procent meer dan het jaar ervoor en het hoogste niveau sinds 2005.

De graanoogst is eveneens gestegen in vergelijking met het zeer slechte jaar 2016, maar de totale verbouwde oppervlakte is gedaald met 9,4 procent. De hoeveelheid geproduceerde wintertarwe bedroeg 1,6 miljoen ton (+15,3 procent), voor wintergerst was dat 368.128 ton (+11,1 procent), voor maïsgraan 608.671 ton (+26,6 procent). Ook de productie van bieten en maïs als dierenvoedsel is aanzienlijk toegenomen.