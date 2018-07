Yosemite National Park gedeeltelijk gesloten door natuurbrand

Het Yosemite National Park, in de Amerikaanse staat Californië, wordt vanaf woensdag tot en met zondag gedeeltelijk gesloten door de natuurbrand die al bijna twee weken woedt in de buurt van het populaire natuurpark. Dat heeft de National Park Service (NPS) dinsdag aangekondigd.

De zuidelijke ingang van het park wordt gesloten en de zuidelijke gebieden Yosemite Valley, Wawona en Mariposa Grove zijn niet toegankelijk. Mensen die er op dit moment verblijven moeten de gebieden tegen woensdagmiddag verlaten.

Eerder waren ook al ook al de westelijke ingang vanuit El Portal gesloten om de bluswerken van de brandweer in de omgeving te vergemakkelijken. Om dezelfde reden waren binnen het Yosemite National Park ook al de gebieden Glacier Point Road, Bridalveil Creek, Merced Grove en Giant Sequoias afgesloten.

De grote natuurbrand, “Ferguson” gedoopt, ontstond op 13 juli in het gebergte Sierra Nevada. Ruim 3.300 brandweerlieden zijn gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. Volgens het California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) is de brand nu voor 25 procent onder controle

Het vuur legde in totaal al meer dan 14.800 hectare ten zuidwesten van Yosemite National Park in as. Eén brandweerman kwam om tijdens het blussen, zes anderen raakten gewond. In totaal worden bijna 3.500 gebouwen bedreigd door de vlammen.