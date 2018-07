Tien mannen ontsnapt uit zwaarbewaakte gevangenis in Australië

In Australië zijn dinsdagavond tien gevangenen ontsnapt uit een zwaarbewaakte gevangenis. Drie van hen zijn woensdagnamiddag nog steeds op vrije voeten, zo meldden lokale media.

De ontsnapping gebeurde in de plaats Greenough, in de deelstaat West-Australië, en begon met meerdere celbranden. De tien gedetineerden ontsnapten volgens de lokale politie dinsdagavond na een “stormloop” in de gevangenis, waarna ze over de omheining klommen. Drie cipiers raakten gewond.

Ondertussen zijn alweer zeven van de tien ontsnapte gedetineerden ingerekend. Twee van hen werden opgepakt toen ze een auto probeerden te kapen. Ook binnen de gevangenis zou nog een vijftiental opstandige gevangenen vrij rondlopen.

In de gevangenis van Greenough zitten 284 gedetineerden op een capaciteit van 223. Volgens de gevangenisdirecteur was er dinsdag een tekort aan personeel.