Sporting Charleroi geeft nieuw contract aan Chris Bedia

Sporting Charleroi behoudt het vertrouwen in Chris Bedia. De Ivoriaanse aanvaller tekende bij de Zebra’s een nieuw contract dat hem tot 2022 in het Stade du Pays houdt. Dat maakte algemeen manager Mehdi Bayat dinsdagavond bekend.

Bedia kwam in de zomer van 2016 over van zijn jeugdclub Tours. Sindsdien speelde de 22-jarige Ivoriaan 70 duels voor de Carolo’s. Dat leverde Charleroi 8 doelpunten en 5 assists op, waarvan het gros in zijn eerste seizoen.

Het vorige contract van Bedia liep nog tot 2020, de nieuwe verbintenis houdt hem tot 2022 in Charleroi.